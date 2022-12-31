بسبب ليفاندوفسكي .. إسبانيول درس الانسحاب من مواجهة برشلونة!

اعتراض من النادي الكتالوني على قرار المحكمة

أثار قرار محكمة المنازعات المركزية الإسبانية، بإعفاء روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة من الإيقاف، حالة من الغضب لدى نادي إسبانيول.

اللاعب كان من المقرر غيابه عن ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول، اليوم، السبت، في الدوري الإسباني، بسبب حصوله على البطاقة الحمراء ضد أوساسونا وإيقافه لمدة 3 مباريات، ولكنه سيلعب بعد قرار المحكمة.

إسبانيول أبدى اعتراضه في بيان رسمي على هذا القرار، ولكن شبكة "COPE" أكدت أن الأمر كاد أن يصل إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث فكرت إدارة النادي في الانسحاب تمامًا من المباراة.

واعتبر النادي الكتالوني أن توقيت قرار المحكمة لم يكن معقولًا على الإطلاق، كما أن القرار نفسه لا يمتلك أي شرعية.

واضطرت الإدارة في النهاية على خوض المباراة بشكل طبيعي، والاكتفاء بعدم إرسال أي من ممثلي النادي إلى كامب نو لحضور اللقاء من الملعب.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بـ37 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر، بينما يأتي إسبانيول في المركز السابع عشر بـ12 نقطة.