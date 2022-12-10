بسبب "لعنة القط" التي أخرجت البرازيل.. حملة تهكم على مواقع التواصل الاجتماعي

مؤتمر صحفي لن ينساه التاريخ بسبب خروج السيليساو

لم يكن أحد يتوقع هذا الخروج المفاجئ للبرازيل من كأس العالم على يد كرواتيا، لا الجماهير ولا اللاعبون ولا حتى الخصوم.

الثقة وصلت مداها في تصريحات تيتي قبل المباراة، وكذلك نيمار أحد قادة الفريق والذي نشر شعار منتخب البرازيل وعليه 6 نجوم في إشارة إلى أن اللقب السادس للسامبا في كأس العالم بات مسألة وقت لا أكثر.

هناك لقطة حدثت في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة البرازيل وكرواتيا عادت للواجهة بقوة، وهي لقطة اقتحام قطة للمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وإلقاء مسؤول المنتخب البرازيلي بها على الأرض أمام أنظار نجم الفريق فينيسيوس جونيور.

الأمر تحول إلى نكات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين البرازيليين وغيرهم، واصفين ما حدث بأنه "لعنة القط".

أحد الحسابات كتب: "لعنة القط حلت.. وداعًا برازيل!".. وحساب آخر نشر صورة إلقاء المسؤول البرازيلي القط على الأرض وكتب: "تلك هي اللحظة التي غادرت فيها البرازيل كأس العالم".