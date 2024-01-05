بسبب لامين يامال.. برشلونة يوافق على الاستماع لعروض نيوكاسل والسعودية!

صفقة أفسدها النادي الكتالوني في الصيف

لا تبدو وضعية البرازيلي رافينيا في برشلونة مؤخرًا مريحة على أي حال، الجناح الذي يعد من بين الأعلى إنتاجية من الناحية الرقمية بين لاعبي برشلونة لا يمر بلحظة جيدة مع كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.

حين كان المدير الرياضي الحالي ديكو، وكيل أعمال رافينيا، ونقله من ليدز يونايتد إلى برشلونة، ظل النادي الكتالوني يعتبر رافينيا من أهم أسمائه.

الدليل على ذلك أنه رفض عروضًا من أجله في الصيف، سواء من نيوكاسل أو تشيلسي أو بعض الأندية في السعودية، أغلق الباب تمامًا أمام رحيله رغم احتياج برشلونة لأموال صفقة كبيرة.

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لكن هذا الموسم وبالذات في الآونة الأخيرة، يبدو الواعد لامين يامال أكثر خطورة منه، الأمر الذي جعل برشلونة يفكر في إمكانية الاستماع لعروض من أجل رافينيا، حسب صحيفة "سبورت" المقربة من البيت الكتالوني.

العروض الأبرز قد تأتي من نيوكاسل في أوروبا، أو قد يتم فتح الباب مجددًا أمام صفقة من المملكة العربية السعودية، النجم البرازيلي صاحب الـ 27 عامًا إضافة كبيرة بالفعل لأي نادٍ يلعب له.