بسبب كورونا.. الفيفا يطالب اللاعبين بالاستغناء عن نصف رواتبهم

مطالبات اللاعبين بالاستغناء عن جزء من الرواتب تتصاعد.. وهذه المرة الفيفا هو من يطالب

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم اللاعبين حول العالم بأن يستعدوا للتكيف مع المستجدات الأخيرة التي ستطرأ على عالم اللعبة بسبب توابع تفشي فيروس كورونا.

وكانت أنشطة كرة القدم قد توقفت حول العالم إلا في بعض البلدان الصغيرة، الأمر الذي أدى إلى خسائر فادحة لاقتصاديات اللعبة فضلًا عن انهيار الاقتصاد العالمي بسبب الفيروس.

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ونتيجة لذلك، لجأت بعض الأندية إلى مطالبة لاعبيها بتخفيض رواتبهم من أجل تعويض الخسائر، ومن جانبه، عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم العديد من الاجتماعات للوصول إلى حل ينقذ اقتصاديات اللعبة من الانهيار.

واجتمع قادة الفيفا عبر مكالمة فيديو لمدة 3 ساعات متواصلة مع ممثلي الأندية واللاعبين من أجل الوقوف على التغييرات التي يحتاجها عالم كرة القدم للتكيف مع الأزمة العالمية التي سببها انتشار الفيروس الجديد.

وتوصل المجتمعين في النهاية إلى ضرورة أن يتكيف جميع الأطراف مع المستجدات التي طرأت مؤخرًا، مع احتمال أن تكون تلك المقترحات سارية وجاهزة للتطبيق بداية من الأسبوع المقبل.

وعلى ذلك سيطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم اللاعبين حول العالم بالحصول على 50% فقط من أجورهم السنوية والتي تنص عليها عقودهم الحالية مع أنديتهم.

والهدف من ذلك أن يتم إنشاء صندوق اقتصادي كبير بمئات الملايين من اليوروهات يساهم فيه جميع اللاعبين والمدربين ومن ستسري عليهم قاعدة تخفيض الرواتب.

ويريد الفيفا أن يتم تمديد تعاقد جميع اللاعبين لموسم إضافي تدفع الأندية راتبه للاعبين ولكن بالنظام الجديد، حتى لا يتم الوقوع في معضلة انتهاء عقود البعض في الثلاثين من يونيو المقبل.

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يذكر أن فيروس كورونا قد أصاب أكثر من نصف مليون شخص حول العالم حسب الأرقام الصادرة والمعلنة رسميًا، كما أودى بحياة أكثر من 25 ألف حتى الآن.