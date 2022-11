بسبب كورونا .. الصين تحجب جماهير كأس العالم!

قامت أحد المحطات الناقلة لكأس العالم في الصين بتصرف غريب بحجب الجماهير الحاضرة للمباريات بسبب فيروس كورونا.

ورغم انحصار الوباء الفيروسي في معظم دول العالم، ولكن الدولة الآسيوية التي انطلق منها المرض بعد تعاني من انتشاره.

ونقل الصحفي الإنجليزي مارك دريير، والذي يعمل مراسلاً في الصين، لقطات من البث الخاص بكأس العالم في البلاد، والذي ظهر معدلاً بشكل غريب.

This is amazing. Due to the backlash from Chinese fans seeing unmasked crowds in Qatar, Chinese TV is now replacing live crowds shots during games and instead cutting to close-ups of players and coaches. pic.twitter.com/vg0qozUawc