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بسبب كورونا .. الصين تحجب جماهير كأس العالم!

هيثم محمد
10:21 ص غرينتش+2 27‏/11‏/2022
Premier League Coronavirus 2021-22
تصرف غريب من الدولة الآسيوية

قامت أحد المحطات الناقلة لكأس العالم في الصين بتصرف غريب بحجب الجماهير الحاضرة للمباريات بسبب فيروس كورونا.

ورغم انحصار الوباء الفيروسي في معظم دول العالم، ولكن الدولة الآسيوية التي انطلق منها المرض بعد تعاني من انتشاره.

ونقل الصحفي الإنجليزي مارك دريير، والذي يعمل مراسلاً في الصين، لقطات من البث الخاص بكأس العالم في البلاد، والذي ظهر معدلاً بشكل غريب.

واعتمدت الصين بحسب الصور وكلام المراسل على التركيز على اللاعبين وعدم فتح كادر التصوير لعدم إظهار صور الجمهور الحاضر.

وقال الصحفي إن السبب وراء ذلك هو امتعاض المشاهدين الصينيين من غياب الكمامات في مدرجات قطر رغم انتشار الفيروس، على الأقل في بلادهم.

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