بسبب كأس العالم للأندية.. رابطة الدوري الإسباني تثور في وجه "فيفا"!

الرابطة الإسبانية قد تذهب إلى المحاكم ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم

أعلنت رابطة الدوري الإسباني أنها ستذهب إلى المحكمة بسبب قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم المتعلقة بالتغييرات الجديدة في شكل بطولة كأس العالم للأندية.

إذ تقول الرابطة الإسبانية إن تغيير شكل المنافسة من عام 2025 قد تقرر "من جانب واحد ودون استشارة مسبقة"، كما أوضح البيان أيضًا أن الليجا تدرس "جميع الخيارات القانونية بعد القرار الأحادي الذي اتخذه الفيفا دون معرفة مسبقة بشأن كأس العالم للأندية".

وأضاف البيان أن هناك "ضرر لا يمكن إصلاحه" سيتعرض له الأندية واللاعبون، وذلك بسبب اتخاذ تلك القرارات دون الرجوع للاتحادات.

وجاء أيضًا في البيان: "لم يأخذ الفيفا بعين الاعتبار سوى عدد قليل من الأندية واللاعبين، عندما يوجد في كرة القدم الاحترافية العديد من البطولات المحترفة، وآلاف الأندية واللاعبين الذين لا يشاركون في هذه المسابقات. يبدو أن فيفا قد نسيها ولا يفكر إلا في القليل منها، دون قياس التأثير الذي ستحدثه التغييرات على كرة القدم الاحترافية بأكملها".

وأكد البيان على ابتعاد فيفا عن "حماية مصالح النظام البيئي لكرة القدم بأكمله، وأن التوازن بين كرة القدم الوطنية والدولية يجب أن يأخذ في الحسبان ويعزز، قبل الاستفادة من الطريقة بشكل عام".

واختتم البيان: "بالنظر إلى هذه القرارات، وبعد الإعلان عنها دون التشاور أو الاتفاق مع الأطراف الأخرى المتأثرة بها بشكل مباشر، مثل الدوريات الوطنية والأندية التي تدمجهم واللاعبين، تعلن رابطة الدوري الإسباني أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لمنع كأس العالم للأندية بالشكل المعلن".