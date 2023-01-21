بسبب كأس العالم للأندية .. خطة بديلة لحل أزمة ريال مدريد!

الاتحاد الإسباني يحاول البحث عن حلول

يحاول الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حل المشكلة التي سيواجهها نادي ريال مدريد بخصوص تواجد الفريق في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ريال تأهل إلى ربع نهائي البطولة ليواجه غريمه أتلتيكو مدريد في ديربي جديد، وفي حالة الفوز ستكون هناك أزمة بسبب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

تفوق ريال على أتلتيكو سيجعل مباراته في قبل نهائي الكأس يوم 8 فبراير، تتزامن مع بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في المغرب بأول أسبوعين من نفس الشهر.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن الخطة البديلة لحل هذه المشكلة، وذلك عن طريق إقامة مباراة الذهاب لنصف نهائي الكأس في الفترة من 13 إلى 17 فبراير، وهي الفترة التي لا يواجه فيها ريال أي التزامات، حيث يلعب أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا في 21 فبراير.

ولكن الأمر يعتمد بشكل كبير على الخصم الذي سيلعب أمامه ريال، لأنه لو وقع أمام برشلونة أو إشبيلية، فلن يتمكن من اللعب بهذا التوقيت بسبب مشاركة الثنائي في الدوري الأوروبي.

وفي هذه الحالة قد يلجأ الاتحاد الإسباني إلى تأجيل مواجهة الذهاب ليوم 1 مارس الذي كان من المقرر أن يشهد إقامة مباراة الإياب التي سيتم البحث لها عن موعد آخر ليتناسب مع مشاركات الفريق المحلية والأوروبية.

جدير بالذكر أن ريال يشارك في كأس العالم للأندية باعتباره بطلًا لدوري أبطال أوروبا، وسيلعب مباراته الأولى يوم 8 فبراير المقبل.