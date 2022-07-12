بسبب كأس العالم .. الولايات المتحدة وكندا يطلبان المشاركة في كوبا أمريكا

أمريكا وكندا يستعدان لكأس العالم المقبل بكوبا أمريكا

تجري الولايات المتحدة وكندا مفاوضات من أجل المشاركة في كوبا أمريكا 2024 استعدادًا لكأس العالم 2026.

من المقرر استضافة الثلاثي كندا والمكسيك والولايات المتحدة لبطولة كأس العالم 2026، فمن الاقتراحات لتحسين المستوى، المشاركة مع فرق قوية بشكل متكرر.

وفقًا لشبكة "فوكس" الأمريكية، تجري كلًا من الولايات المتحدة وكندا مناقشات مع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بشأن اللعب في كوبا 2024، لكن المكسيك لم تتقدم للتفاوض.

اللعب وسط منتخبات أمريكا الجنوبية من الممكن أن يساعد الولايات المتحدة وكندا على تحسين مستوى البلدين قبل كأس العالم، حيث لن يشارك أي منهما في التصفيات المؤهلة للبطولة.

وخرجت كندا والمكسيك من كأس العالم في قطر من دور المجموعات بينما خسرت الولايات المتحدة في دور الـ16 أمام هولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف.