بسبب قوانين "بريكست" .. توخيل مُجبر على مغادرة بريطانيا

سيضطر توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق إلى مغادرة إنجلترا بسبب قوانين ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

سيضطر الألماني توماس توخيل المدير الفني السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي إلى مغادرة المملكة المتحدة في ديسمبر المقبل، بسبب قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن تصاريح العمل.

وحسب صحيفة "Telegraph" الإنجليزية، فإن توخيل، الذي أقيل من تدريب تشيلسي في سبتمبر الماضي، لم يتم وضعه فيما يعرف بـ"عطلة البستنة" من قبل "البلوز" وهو القانون الذي يتيح للموظف السابق من خارج بريطانيا الحصول على راتبه وسريان إقامته حتى نهاية عقده.

الغريب أن تشيلسي وضع اثنين من مساعدي توخيل السابقين تحت هذا البند، وهذا يعني أنه يمكن لهما البقاء في بريطانيا حتى نهاية فترة التعاقد الأصلي مع "البلوز".

توخيل حصل على تأشيرة دخول إلى المملكة المتحدة بعدما حصل على عمله كمدرب لتشيلسي في يناير 2021، ووصل بتأشيرة تصديق الهيئة الحاكمة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن صلاحية التأشيرة ستنتهي في ظل أنه لا يزال عاطلًا عن العمل في البلاد.

التقرير أكد أن محاولات تجديد تأشيرة عمل توخيل باءت بالفشل، ويبدو أنه من غير الواضح ما إذا كان تشيلسي قد قام بمحاولات لوضع مدربه الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في إجازة البستنة.