بسبب فاتورة كهرباء .. نجم فرنسا وتوتنهام ملاحق قضائيًا!

يواجه موسى سيسوكو لاعب توتنهام السابق أزمة حقيقية بعد ملاحقته قضائيًا بسبب تراكم فواتير الطاقة في منزله في لندن.

سيضطر موسى سيسوكو لاعب نادي نانت الفرنسي إلى دفع مبلغ يتجاوز 70 ألف يورو بعد إخفاقه في دفع فواتير الطاقة الخاصة به في إنجلترا.

وتراكمت الديون على منزل اللاعب الدولي الفرنسي والتي تصل قيمته إلى 3.5 مليون يورو، حيث قضى خمس سنوات رفقة توتنهام كما لعب مع نيوكاسل وواتفورد.

وحسب صحيفة "صن" الإنجليزية، فقد تمت ملاحقة سيسوكو قضائيًا من قبل شركة الطاقة التي تدير المنزل في محكمة المقاطعة، وقضت بأن يدفع الفرنسي 71.1 ألف يورو.

وخرج سيسوكو وزوجته من الشقة الواقعة في منطقة راقية في العاصمة الإنجليزية، لندن، في وقت سابق من العام الحالي، من أجل الانتقال للعيش في فرنسا.

وقررت الشركة ملاحقة اللاعب في فرنسا، وأكد مصدر منها في تصريح للصحيفة: "لا توجد وسيلة ليتجنب المسؤولية عما قام به".