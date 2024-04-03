بسبب عُقدة تطارده طوال حياته .. ناجلسمان يهرب من مقعد كلوب المفروش بالأشواك!

3 أسباب ترفع أسهم برشلونة وبايرن ميونخ

يبتعد الألماني جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، تدريجيًا عن قائمة المرشحين لخلافة مواطنه يورجن كلوب في مقعد القيادة الفنية لليفربول.

وكان يورجن كلوب، قد أعلن قبل فترة أن الموسم الحالي هو الأخير له داخل ليفربول، وسيحصل على راحة بعدها، ومن ثم بدأت إدارة الريدز في البحث عن مدرب جديد لاستكمال المشروع.

وأشارت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن خلافة يورجن كلوب، هي أكبر سبب من الممكن أن يدفع جوليان ناجيلسمان لرفض فرصة أن يكون المدير الفني الجديد لليفربول.

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وأوضحت الصحيفة، أن ليفربول الذي حقق كل البطولات الممكنة مع كلوب في المواسم التسع الأخيرة، واقترابه من حصد ثلاثية تاريخية (الدوري الإنجليزي، الدوري الأوروبي، كأس الرابطة)، يجعل من مهمة ناجلسمان صعبة للغاية داخل قلعة الريدز.

وأكدت "تليجراف"، أن كون ناجلسمان مدربًا ألمانيًا فسيكون في مقارنة دائمة مع مواطنه كلوب، وهو ما عانى منه جوليان طوال حياته المهنية، لذلك قيادة ليفربول ستكون واحدة من أصعب الوظائف في السوق بالنسبة لمدرب الماكينات بعد انتهاء اليورو.

وأضافت: "يبحث برشلونة وبايرن ميونخ أيضًا عن مدربين جدد هذا الموسم، وستكون فرصة ناجلسمان أفضل مع أي منهما، حيث سيغادر توماس توخيل كأول مدرب لبايرن منذ أكثر من عقد لا يفوز بلقب الدوري الألماني، وهنا يمكن لجوليان أن يعود إلى العملاق البافاري بشكل جديد ويحصل على دعم وفرص كثيرة لإعادة هيبة النادي".

وتابعت: "برشلونة أيضًا سينفصل عن تشافي هيرنانديز وسيغادر في ظل ابتعاد الفريق عن جميع البطولات هذا الموسم (باستثناء دوري أبطال أوروبا). مرة أخرى، الأمر مختلف تمامًا عن ليفربول، لأن هناك غضبًا بين جماهير البارس عن تشافي وستكون أهداف المدرب الجديد أسهل بكثير من المطلوب في ليفربول".