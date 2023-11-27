بسبب طلب من توخيل نفسه .. على برشلونة الخوف على نجمه!

بايرن ميونخ يريد اللاعب.

يبدو أن الوضع المالي والرياضي الحالي لبرشلونة سيكون سببًا في طمع أندية أوروبا في أبرز نجومه خلال الفترة المقبلة، فقد شاهدنا بالفعل رغبة في الصيف الماضي من أندية عديدة في ضم جافي أو بيدري وفرينكي دي يونج وغيرهم.

وبحسب ما ذكر فلوران بلتنبرج الصحفي الألماني فهناك رغبة حقيقية من قبل بايرن ميونخ من أجل ضم اللاعب الشاب رونالد أراوخو.

يأتي هذا بطلب من المدرب الخاص بالفريق البافاري نفسه، توماس توخيل الذي أكد لإدارة الفريق على حاجته لوجود اللاعب ضمن تشكيلته.

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كل هذا يأتي في وقت تؤكد فيه كافة التقارير الصحفية الوافدة من كتالونيا على رفض برشلونة التفريط في اللاعب، بل يسعى النادي لربطه بعقد جديد.

جدير بالذكر أن العقد الحالي لأراوخو في صفوف برشلونة لا ينتهي إلا بحلول يونيو عام 2026 وبه شرط جزائي ضخم سيصعب على بايرن ميونخ دفعه