بسبب طفله.. نجم يوفنتوس السابق مهدد بالحبس!

حكم بالحبس ضد نجم يوفنتوس السابق

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن دوجلاس كوستا، لاعب لوس أنجلوس جالاكسي مهدد بالحبس.

ويلعب كوستا حاليًا مع فريق جالاكسي على سبيل الإعارة من نادي جريميو.

ووفقًا لصحيفة "‏GZH” أصدرت محكمة الأسرة الثامنة في بورت أليجري بالبرازيل مذكرة يوم الجمعة 26 مايو بالتوقيف ضد اللاعب وتعني أنه سيتم اعتقاله إذا عاد إلى وطنه لعدم دفعله مصاريف طفله.

وقال محامي كوستا سيرجيو كيروش، إن اللاعب يتطلع إلى استئناف ضد القرار حتى "تتحقق العدالة".

وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في الولايات المتحدة منذ التوقيع مع لوس أنجلوس جالاكسي في فبراير 2022 لكنه شارك في أربع مباريات فقط هذا الموسم.

وكان لكوستا عدة تجارب هامة في مسيرته حيث لعب وفاز بلقب الدوري مع شاختار دونيتسك وبايرن ميونخ ويوفنتوس.