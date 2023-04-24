بسبب طائر.. اشتعال حريق في طائرة فريق أرسنال للسيدات

حادث يغير خطط فريق أرسنال للسيدات

تعرضت طائرة فريق أرسنال للسيدات للاشتعال أثناء العودة من فولفسبورج عقب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأحد.

وتواجه أرسنال مع نظيره فولفسبورج الألماني أمس الأحد وكان من المقرر أن تعود بعثة الفريق في اليوم ذاته.

لكن وبحسب صحيفة ديلي ميل، فإن خطط الفريق تغيرت بعدما اصطدمت الطائرة بطائر أثناء الاقلاع عند المدرج ليشتعل جناح الطائرة ويضطر الجميع للنزول.

وتتأجل عودة المدفعجية إلى لندن صباح الاثنين اليوم ويبيت الفريق في المدينة الألمانية.

وأصدر نادي أرسنال بيانًا طمأن فيه عن سلامة البعثة، جاء كالآتي:

"واجهت طائرتنا مشكلة فنية قبل الإقلاع في ألمانيا مساء الأحد، ونتيجة لذلك بقينا في فولفسبورج طوال الليل قبل العودة إلى إنجلترا بعد ظهر يوم الاثنين. نود أن نشكر الموظفين على متن الطائرة وفي المطار على مساعدتهم".

وحسم التعادل لقاء المدفعجية ونظيره الألماني بهدفين لمثلهما، رغم التأخر طوال الـ45 دقيقة الأولى حتى سجلت رافائيل سوزا هدف تقليص الفارق قبل ثواني من نهاية الشوط الاول، وعادلت ستينا بلاكستينيوس قبل 21 دقيقة على نهاية المباراة.

وجاءت عودة أرسنال استجابة إيجابية بعد أسبوع صعب عندما خسروا أمام مانشستر يونايتد في الدوري، في مباراة شهدت إصابة ليا ويليامسون قائدة إنجلترا بقطع في الرباط الصليبي وتأكد غيابها عن كأس العالم.

وتقام مباراة الإياب ضد فولفسبورج يوم الإثنين المقبل على ملعب الإمارات في الأول من مايو، الفائز من تلك المواجهة سيواجه طرفي نصف النهائي الآخر تشيلسي أو برشلونة.

جدير بالذكر أن أرسنال لم يتوج سوى بلقب وحيد في دوري أبطال أووربا للسيدات في موسم 2006-2007.