بسبب زجاجات الشمبانيا.. تصرف مثير من جوارديولا ضد لاعبيه بعد اكتساح مانشستر سيتي لريال مدريد

ماذا فعل جوارديولا؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي منع لاعبيه من شرب الشمبانيا بعد فوزهم على ريال مدريد بدوري الأبطال.

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كاسحًا على ريال مدريد بنتيجة 5-1، بمجموع المبارتين ليتأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ويقصي حامل اللقب.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" قام أفراد الأمن بسحب ومصادرة 60 زجاجة من الشمبانيا التي تم طلبها لغرفة خلع الملابس بعد مباراة الأربعاء الماضي أمام ريال مدريد، لأن جوارديولا قد حظر الاحتفالات على لاعبي الفريق حتى يفوزوا بأول لقب لهم نحو تحقيق الثلاثية.

وأضافت الصحيفة، أن المسؤولين في النادي تم إخبارهم بأن الشمبانيا التي تم إرسالها جاءت عن طريق الخطأ من قبل موظفي الضيافة وأنه كان من المقرر وضعها في غرفة الملابس غدًا الأحد لاحتمال فوز السيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز اذا انتصر على تشيلسي.

وأكدت الصحيفة أن جوارديولا وعد بأخذ لاعبيه وعائلاتهم "لتناول وجبة احتفالية ومشروبات في نهاية الموسم" بغض النظر عما إذا كانوا قد فازوا بأي ميدالية أو لا.

ويلتقي مانشستر سيتي نظيره تشيلسي غدًا الأحد، بالدوري الإنجليزي وسيحتفل بلقب الدوري بعد هزيمة آرسنال اليوم أمام نوتنجهام فورست، وبذلك يكون حقق جوارديولا أول لقب في طريقه نحو الثلاثية، والهدف الثاني سيكون الفوز بنهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد في ويمبلي الشهر القادم، وأخيرًا لقب بطولة دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان في اسطنبول.

وكان لاعبو السيتي قد أحتفلوا بفوزهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بشكل كبير لذلك لا يمكن أن نتخيل ما الذي سيفعلونه إذا فازوا بالثلاثية هذا الموسم.