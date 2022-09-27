بسبب رونالدو؟ إنريكي: البرتغال لديها فريق أقوى من إسبانيا!

رونالدو يعطي الأفضلية للبرتغال

يرى مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي أن فريق البرتغال يحتوي على عناصر في التشكيلة الأساسية أفضل مما يمتلك في لاروخا.

حيث يواجه المنتخب الإسباني نظيره البرتغالي مساء اليوم في مواجهة حاسمة ضمن الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" تحدث إنريكي عن الاختلاف بين العناصر في لاروخا ومع البرتغال، حيث يرى أن هناك فوارق واضحة في الجودة.

وكان إنريكي قد تعرض إلى بعض الانتقادات لضمه لاعبين يجلسون على الدكة في فرقهم ولا يشاركون بصورة مستمرة.

حيث قال: "فيما يتعلق بإسبانيا اليوم، البرتغال لديها لاعبون أفضل مما نملك".

وواصل: "لديهم عناصر تشارك في التشكيلة الأساسية في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني وبطولات أخرى، إنه يصدرون الكثير من اللاعبين، إنه أمر مثير للغاية".

واختتم: "أتمنى أن يفوز كلا الفريقين في كأس العالم".

فعلى الرغم من امتلاك منتخب إسبانيا للاعبين مميزين للغاية في أكثر من مركز، إلا أن إنريكي يرى أن عناصر البرتغال أفضل، فربما يكون تواجد رونالدو مع الأخير هو ما يعطي لهم الأفضلية.

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وتأتي تلك التصريحات قبل مواجهة منتخب إسبانيا ضد فريق المدرب فرناندو سانتوش التي ستقام الليلة على ملعب براجا بالبرتغال.

حيث تتصدر البرتغال المجموعة الثانية من التصنيف الأول بـ 10 نقاط، وفي حال تحقيق الفوز أو التعادل تتأهل للأدوار النهائية.

فيما تتواجد إسبانيا في المركز الثاني بـ 8 نقاط، وبالتالي فإن منتخب إنريكي سيحاول تحقيق الفوز بكل الطرق الممكنة خارج الديار من أجل حسم بطاقة التأهل.