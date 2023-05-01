بسبب رفضها الحفاظ على أسراره .. ألفيش يطرد زوجته من المنزل!

النجم البرازيلي يمر بالكثير من الأزمات.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل جديدة تخص علاقة النجم البرازيلي داني ألفيش بزوجته جوانا سانز في ظل رغبة الأخيرة في الطلاق منه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت قناة "تيلي سينكو"، والتي أكدت أن خروج سانز من منزل الزوجية الذي كان يجمعها بألفيش لم يكن برغبتها كما ظهر.

وكانت سانز قد نشرت صورًا لها وهي تخرج من المنزل وأوضحت من خلالها أنها أغلقت تلك الصفحة تمامًا، وكتبت: "تم إغلاق هذا الفصل".

في المقابل تؤكد القناة أن رحيل سانز عن المنزل جاء بسبب رفضها التوقيع على اتفاقية عدم إفصاح من قبل بيئة ألفيش لمنعها من الحديث عن زوجها الذي تحاول الطلاق منه، وهو الأمر نفسه الذي يعطل إجراءات الطلاق.

حيث طالبوها بمغادرة الشقة بشكل فوري حال لم توقع على الوثيقة، في ظل بقاء ألفيش في السجن متهمًا بالاعتداء على سيدة في ملهى ليلي في برشلونة.