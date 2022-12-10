بسبب راديو .. رحلة جوية تتحول إلى مدرج تشجيع لجماهير الأرجنتين!

علي سمير
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Argentina fans Netherlands 2022 World CupGetty
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عشق كرة القدم يسير في دماء الشعب الأرجنتيني

أجواء صاخبة عاشتها الأرجنتين بعد مواجهة هولندا في ربع نهائي كأس العالم، ليس فقط في ملعب لوسيل، ولكن حرفيًا في كل مكان!

الأرجنتين تقدمت بثنائية نظيفة على هولندا، قبل تمكن الطواحين من معادلة النتيجة في الوقت القاتل، لتحسم ركلات الترجيح المواجهة بفوز ليونيل ميسي ورفاقه.

إحدى الرحلات الجوية الأرجنتينية أثبتت أن كرة القدم تسير في دماء الجماهير حتى في الجو، وذلك بعدما انتشر مقطع فيديو على موقع "تويتر" خلال ركلات الترجيح الحاسمة.

وظهر جميع المتواجدين بالرحلة وهم في حالة من الحماس أثناء متابعة اللحظات الأخيرة من مواجهة هولندا عن طريق راديو لشخص مسافر عمره 80 عامًا.

جدير بالذكر أن الأرجنتين تستعد لمواجهة كرواتيا في الدور نصف النهائي لكأس العالم، طمحًا في مواصلة المغامرة الناجحة لفريق المدرب ليونيل سكالوني في قطر.

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 53612فرنسا، 2018
  • 39222ألمانيا، 2014
  • 75142إسبانيا، 2010
  • 26474إيطاليا، 2006
194450 الأصوات
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