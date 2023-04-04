بسبب جافي.. نادٍ آخر يشكو برشلونة رسميًا!

النادي الكتالوني مل من الشكاوى!

قدم نادي إلتشي شكوى رسمية تجاه برشلونة بسبب مشاركة لاعبه جافي في المباراة الأخيرة بين الفريقين لحساب مسابقة الدوري الإسباني.

إلتشي استند إلى أن جافي ليس لاعبًا مدرجًا بشكل رسمي في الفريق الأول لبرشلونة، وعليه فإن مشاركته غير قانونية في المباراة.

وكان جافي قد واجه مشكلة في تسجيل عقده خلال الشتاء، ما أجبر برشلونة على إعادة قيده في فريق الشباب وتبديل القميص رقم 6 بقميص رقم 30.

وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فقد استلمت اللجنة المكلفة من رابطة الدوري الإسباني بإدارة هذه الملفات شكوى إلتشي قبل 3 دقائق من انتهاء المدة المسموحة لذلك بثلاث دقائق، ولذا سيتم فتح الأمر بشكل اعتيادي.

الصحيفة ذاتها تشير إلى أن برشلونة يملك موافقات مؤكدة من الجهات المسؤولة عن المسابقة على مشاركة جافي فيها، وأنهم مطمئنون حيال تلك القضية.