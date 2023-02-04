بسبب تصريحاته..إيفرتون يستفز صديق رونالدو بعد خسارة آرسنال!

مورجان يثير غضب فريق إيفرتون!

حقق فريق إيفرتون فوزًا مفاجئًا اليوم على نظيره آرسنال بنتيجة 1-0، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان فريق إيفرتون في موقف صعب بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي حيث كان يحتل المركز التاسع عشر قبل المباراة، وبعد الفوز ابتعدوا عن منطقة الهبوط.

في المقابل تجمد رصيد آرسنال عند 50 نقطة، وأصبح الفارق بينه وبين مانشستر سيتي ٥ نقاط فقط.

وقدم مدرب إيفرتون الجديد شون دايش، أسلوبًا دفاعيًا متميزًا حيث أثبت فريقه أنه عنيد للغاية بالنسبة إلى فريق ميكيل أرتيتا الذي لم يستطيع أحد اختراقه هذا الموسم.

وغرد بيرس مورجان بعد المباراة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "أداء آرسنال سئ اليوم لقد تعرضنا للتنمر من قبل أحد أسوأ الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز، هزيمة بدون سبب."

ورد الحساب الرسمي لفريق إيفرتون على موقع "تويتر" على مورجان بصورة متحركة للمدرب الجديد للفريق وهو يبتسم.

ويمكن لفريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا تقليص الفارق إلى نقطتين فقط إذا تمكن من الفوز على توتنهام هوتسبير غدًا الأحد.