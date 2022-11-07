بسبب تاتو .. خائن في ملعب "الاتحاد" يثير غضب مانشستر سيتي

وشم صغير يثير الغضب

واقعة غريبة حدثت في ملعب "الاتحاد" كانت حديث جماهير مانشستر سيتي على وسائل التواصل عقب مباراة الفريق ضد فولهام لحساب الدوري المحلي.

وكان سيتي قد انتصر مساء السبت على فولهام بهدفين مقابل واحد في المباراة التي استضافها الملعب الخاص بالفريق في مدينة مانشستر.

عدسات الكاميرا التقطت صورة لوشم على قدم أحد عمال الملعب أثار غضب مشجعي الفريق المستضيف لأنه يمثل شعار الغريم، مانشستر يونايتد.

البعض من الجمهور المنافس سخر كون أرضية ملعب "الاتحاد" تم اختيارها كأفضل الملاعب من حيث جودة العشب في إنجلترا، ونسبوا الفضل لذلك العامل.

بقية جمهور سيتي أبدى غضبه للسماح بهذا العامل وتخوفوا من أن يدمر أرضية الملعب، بينما سخر آخرون من مساعدته لسيتي بتهذيب عشب ملعبه.