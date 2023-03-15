بسبب بيتي مارتينيز .. النصر يتورط في 20 مليون ريال!

النصر يتورط في قضية جديدة

تورط نادي النصر في قضية جديدة، بطلها النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب الفريق، سيضطر بسببها أن يدفع العالمي 20 مليون ريال سعودي.

وكان النصر قد تعاقد مع بيتي مارتينيز من نادي أتالانتا الأمريكي، خلال سبتمبر 2020 مقابل 71 مليون ريال سعودي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نادي النصر تأخر في سداد الدفعة الثانية من قيمة انتقال مارتينيز إلى صفوفه، لصالح النادي الأمريكي، الأمر الذي دفعه لرفع دعوى ضد الاتحاد الدولي "فيفا".

وأضافت الصحيفة أن فيفا أقر بأحقية النادي الأمريكي في الحصول على مبلغ 4 ملايين و 800 ألف يورو، ما يقدر بـ20 مليون ريال سعودي، أصبح من الواجب أن يسددها نادي النصر.

واستأنف النصر على الحكم من المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، ولكن تم إثبات الحكم لتصبح واجبة السداد.