بسبب بكائه في الفندق .. ريتشارليسون كاد يُفوت حافلة البرازيل!

تعرض ريتشارليسون لموقف مؤثر بعد توديع البرازيل لكأس العالم 2022 بقطر، عقب الإقصاء من دور ربع النهائي.
منتخب البرازيل تعرض للهزيمة بركلات الترجيح أمام كرواتيا، ليودع المونديال في مُفاجأَة كبرى من دور ربع النهائي بنتيجة (4/2) بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الأشواط الأصلية والإضافية.
ريتشارليسون ظهر مستاءً للغاية بعد إقصاء بلاده من نهائيات كأس العالم، ولذا أراد أن يأخذ بعض الوقت في فندق البرازيل ومع ذلك، فإن هذا تسبب له في مشكلة كبيرة، حيث تفاعل مع المشجعين البرازيلين وقدم لهم اعتذارات مما كاد أن يجعله يغيب عن حافلة الفريق.
واعتذر ريتشارليسون على وسائل التواصل الاجتماعي لعدم تمكنه من تحقيق هدف البرازيل العظيم.
وكتب المهاجم البرازيلي عبر حسابه على "إنستجرام": "كتابة هذا هو بالتأكيد أصعب شيء قمت به في حياتي، كان من المستحيل أن أنام وما حدث لا يزال يؤلمني كثيرًا، هذا جرح سيبقى مفتوحًا إلى الأبد، لأننا جميعًا نعرف فرص حصولنا على هذا اللقب".
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