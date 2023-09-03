بسبب أنسو فاتي .. إرث ميسي ورونالدينيو فارغ للمرة الأولى منذ 27 عاماً

بعد رحيل أنسو فاتي .. القميص رقم 10 "بلا وريث".

بعد رحيل أنسو فاتي لاعب برشلونة السابق إلى برايتون في سوق الانتقالات الصيفي، أصبح القميص رقم 10 فارغًا للمرة الأولى منذ موسم 1995-1996.

كثرت الشكوك حول إمكانية ارتداء جواو فيليكس الوافد الجديد لصفوف برشلونة القميص رقم 10، قبل أن يُعلن البارسا أن البرتغالي سيرتدي القميص رقم 14 والذي كان يرتديه يوهان كرويف.

حال تم التخطيط لتسجيل لامين يامال بصفة رسمية في الفريق الأول وإعطائه الرقم الأسطوري، سيظل الرقم 10 خاليًا على الأقل حتى يناير، في انتظار أي انضمام محتمل أو إذا قرر فيتور روكي اختيار الرقم الذي ارتداه ليونيل ميسي أو رونالدينيو سابقًا.

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ثمانية لاعبين حملوا القميص رقم 10 من قبل: أنخيل كوريا (1995/96)، جيوفاني سيلفا دي أوليفيرا (1996 - 1999)، جاري ليتمانين (1999-00)، ريفالدو (2000 - 2002)، خوان رومان ريكيلمي (2002-03)، رونالدينيو (2003 - 2008)، ليونيل ميسي (2008 - 2021)، وأنسو فاتي (2021 - 2023)، دون أن ننسى الأساطير الأخرى مثل مارادونا أو روماريو الذين كانوا يرتدونها بشكل متكرر قبل عام 1995.

الجدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة أوساسونا مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.