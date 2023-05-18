بسبب ألونسو .. كارلو أنشيلوتي آمن في ريال مدريد!

أنشيلوتي مستمر في منصبه كمدرب لريال مدريد.

على الرغم من تعرض ريال مدريد لأحد أسوأ الهزائم في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، إلا أن وظيفة كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الأبيض آمنة حاليًا.

كانت هذه الهزيمة في دوري الأبطال هي الهزيمة الحادية عشرة لريال مدريد هذا الموسم، وخلال فترة فلورنتينو بيريز كرئيس للنادي، حدث ذلك فقط مرتين من قبل وفي كلتا المناسبتين فقد المدربين وظائفهم، وكان موسم وداع جوزيه مورينيو في عام 2013، وفي موسم 2018-2019 كان هناك ثلاثة مدربين مختلفين، ومع ذلك، يشعر أنشيلوتي بالأمان في الوقت الحالي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن السبب وراء صبر بيريز على أنشيلوتي حتى الآن هو عدم وجود بديل جيد للمدرب الإيطالي ويعتبر تشابي ألونسو المرشح المفضل الجديد في قاعة اجتماعات مدريد، لكنه بدأ مسيرته التدريبة للتو في باير ليفركوزن وقد صرح علناً برغبته في قيادة الفريق في الموسم المقبل.

ريال مدريد لديه مدربان شابان يعملان في نظام الشباب بالنادي، ولكن بيريز ليس مقتنعًا بأن راؤول مدرب الفريق الثاني هو الخيار الصحيح، ويجب ترقية ألفارو أربيلوا مدرب فريق الشباب تحت 18 سنة قبل أن يحصل على المنصب الكبير.

وأشار تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن ريال مدريد لم يتحرك للتعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو قبل انتقاله إلى تشيلسي، ولم يحاولوا أيضًا جذب توماس توخيل قبل انتقاله إلى بايرن ميونخ، حيث يتوفر يوليان ناجلسمان ولكنه سيكون مخاطرة كبيرة بعد فشله في بايرن.

بطل كأس ملك إسبانيا يفكر في جوزيه مورينيو مدرب روما ولكنه مطلوب من قبل باريس سان جيرمان وسيثير الجدل إذا وصل، كما أن زين الدين زيدان يفضل فكرة تولي تدريب المنتخب الفرنسي على العودة للنادي الذي غادره بالفعل مرتين كمدرب.