بسبب أستون فيلا.. الأمير ويليام يكسر القواعد الملكية!

إنجاز طال انتظاره لفريق ملعب "فيلا بارك"

احتفل الأمير ويليام، أمير ويلز، بتأهل أستون فيلا رسميًا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عقب ضمانه الحصول على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على توتنهام على ملعب الأخير، مما أنهى كل آمال السبيرز في الحصول على المركز الرابع الذي ضمنه أستون فيلا حسابيًا.

وكتب الأمير ويليام عبر "إكس": "نحن في دوري الأبطال! موسم تاريخي وإنجاز مذهل، شكرا أوناي، شكرا للفريق ككل ولكل من بالنادي، لا يمكنني الانتظار للموسم المقبل".

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وعلق البعض عن أن الأمير ويليام كسر بذلك بعض القواعد الملكية الخاصة بالقصر، كونه لابد ألا يظهر انحيازه بهذا الشكل عبر الرسائل الموجهة من الحسابات الرسمية، وهو المنتمي إلى العائلة الملكية.

الأمير ويليام يشجع أستون فيلا منذ وقت ليس بالقصير، ودائمًا ما يشير إلى إنجازات فريق ملعب "فيلا بارك" والأمر ليس جديدًا، إلا أن الإنجاو الكبير لأستون فيلا دفعه إلى الكتابة بشكل علني.