بسبب امتحان الثانوية.. لاعب دورتموند يتخلف عن "رحلة باريس"!

سيسافر بعد الامتحان!

غاب كجيل واتين، لاعب بوروسيا دورتموند الشاب، عن رحلة الفريق الألماني صوب فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق دورتموند الفوز في موقعة الذهاب بهدف نظيف على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ما يمنحه أفضلية خارج الديار، حيث يحتاج إلى عدم الخسارة من أجل التأهل إلى نهائي ويمبلي.

ولم يتمكن واتين من السفر مع بعثة دورتموند إلى باريس، رغم تواجد اسمه في قائمة المباراة، نظرًا لأنه مرتبط بأحد امتحانات المدرسة الثانوية اليوم الثلاثاء.

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وحسب المدير الرياضي لدورتموند سيباستيان كيل، فسوف يحضر صاحب الـ18 عامًا امتحانا صباح يوم المباراة، قبل أن يسافر إلى باريس لمواجهة نصف نهائي الأبطال.

وأضاف كيل، في تصريحات لـ"بيلد: "إنه في حالة إجهاد حاليا، لديه امتحانات المدرسة الثانوية، وبعد ذلك سنأخذه إلى باريس وسيكون هناك في الوقت المحدد".

يشار إلى أن واتين ظهر لأول مرة مع بوروسيا دورتموند يوم السبت الماضي، إذ شارك في التشكيلة الأساسية ضد أوجسبورج، وخاض المباراة كاملة، وتوج ظهوره الأول بتمريرة حاسمة إلى ماركو ريوس في الفوز (5-1).