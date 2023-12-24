بسبب "النميمة" .. حالة انتحار تدفع نيمار للرد بقوة!

رسالة قوية من النجم البرازيلي

خرج النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي الهلال بتصريحات قوية للغاية، بسبب وقوع حادث مأسوي في البرازيل خلال الأيام الأخيرة!

وتوفت شابة تبلغ من العمر 22 عامًا، تعرضت للخداع عبر الإنترنت، حيث كانت تعشق الممثل الكوميدي البرازيلي ويندرسون نونيس، حيث أكدت الشرطة البرازيلية على أن سبب الوفاة هو حالة انتحار محتملة.

ونشر نيمار عبر حسابه على "إنستجرام" في خاصية "ستوري" رسالة قوية، حيث قال فيها: "إلى جميع من ينشر الكراهية، إلى الذين يعرفن كل شيء وأصحاب الحقيقة، القديسون الصغار الذين لا يخطئون أبدًا، أهنئكم لأنكم خلفتم ضحية جديدة".

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نجم الهلال أضاف: "المواقع المختصة بالنميمة وشبكات التلفزيون، وبشكل عام وسائل الإعلام يجب أن تتوخى الحذر الشديد فيما يتعلق بما تنشره، خطاب احترام الآخر غير موجود عبر الإنترنت".

واختتم النجم البرازيلي رسالته القوية قائلًا: "أكره كل هؤلاء الأشخاص الذين يختبئون خلف ملفاتهم الشخصية على الإنترنت للحديث بشكل سيء عن شخص آخر، الرغبة تكون أول من ينشر الأخبار العاجلة يمكن أن تُنهي حياة شخص ما، ليس الجميع أقوياء عقليًا".