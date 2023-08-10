بسبب المغرب .. الحجاب يظهر للمرة الأولى في الألعاب الإلكترونية

منتخب المغرب للسيدات أصبح بمثابة الإلهام بعد مستواه الجيد في مونديال السيدات..

لم تدخل نهيلة بنزينة نجمة منتخب المغرب للسيدات التاريخ فقط لكونها أول لاعبة ترتدي الحجاب في ملاعب كرة القدم، تحديدًا خلال كأس العالم للسيدات 2023، ولكن أيضًا لأنها أجبرت شركات الألعاب الإلكترونية المتخصصة في كرة القدم على ظهور الحجاب تحديدًا في لعبة "FIFA 23" التي تقدمها شركة "EA Sports".

وقدمت "EA Sports" تحديثًا جديدًا على آخر نسخة من لعبة "FIFA" التفاعلية، وتضمن التحديث تصحيحًا لوجه بنزينة مع ظهور الحجاب على رأسها.

وقبل التحديث المذكور، لم تكن الصورة الخاصة بالنجمة المغربية ترتدي الحجاب في نمط كأس العالم للسيدات من "FIFA 23"، لكن الشركة المطورة للعبة أطلقت التحديث قبل مباراة المغرب أمام فرنسا في دور الستة عشر، التي أقيمت يوم الثلاثاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قبل ثلاثة أسابيع فقط من انطلاق مونديال 2023، أيدت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا حظر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على اللاعبات ارتداء الحجاب في المباريات، ووصف الاتحاد الفرنسي القاعدة بأنها "مناسبة وملائمة".

فيما حظر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحجاب في عام 2007، ووصفه بأنه "خطر على سلامة اللاعبات"، قبل أن يتراجع عن هذا الحظر في 2014.

يذكر أن منتخب المغرب حقق التاريخ في كأس العالم للسيدات 2023، بعد تأهله إلى دور الستة عشر، لكن رحلة "لبؤات الأطلس" المذهلة توقفت بخسارة قاسية أمام فرنسا برباعية نظيفة.