بسبب المافيا .. نهاية مسيرة موهبة يوفنتوس!

يعيش محمد إحتارين لاعب يوفنتوس وقتًا معقدًا وهو يبتعد عن الملاعب، اللاعب الشاب تم اعتقاله مرتين في أربعة أشهر فقط لصلته بمنظمات المافيا والاعتداءات المزعومة على شريكته السابقة.
اللاعب الهولندي كان ينظر له كأحد أفضل المواهب الشابة الواعدة في عالم كرة القدم، لكنه يعيش حياة مليئة بالضجيج.
وبحسب "دي تليجراف" الهولندية ألقت الشرطة القبض على لاعب كرة القدم في فبراير الماضي بتهمة "الاعتداء على صديقته السابقة" وبحسب هذه المعلومات كان لاعب خط الوسط الهولندي قد اعتقل سابقًا بتهمة "التهديدات ووجود علاقات وثيقة مع المافيا".
اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، والذي جاء إلى يوفنتوس من آيندهوفن حصل على فترتي إعارة في سامبدوريا وأياكس حيث فشل في إظهار إمكاناته الكروية، وحاليًا لم يعد إحتارين يحضر إلى تدريب يوفنتوس وكشف إلى المقربين منه إلى أنه يفكر في ترك كرة القدم.
وأشار التقرير إلى أن نادي يوفنتوس يعمل مع محاميه لإنهاء عقد إحتارين بسبب استمرار اعتقاله.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- الصورة الأشهر واحتفال يدمر المفاصل .. لقطات لا تنسى من ديربي ميلانو الأوروبي
- ثلاثة فشلة ومتصدر .. التضحية المحلية تختصر الطريق نحو دوري أبطال أوروبا!
- "كيف وافق رونالدو على هذا؟" .. ميسي يعترض على الأوضاع في دوري روشن!
- "اخرج من نادينا فورًا" .. جمهور يونايتد يهاجم دي خيا بعد خطأ مباراة وست هام
- استغل وجوده في دوري يلو وانقض على إرثه .. الشباب يجرد الأهلي من لقبه التاريخي