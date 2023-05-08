بسبب المافيا .. نهاية مسيرة موهبة يوفنتوس!

ضياع موهبة قبل أن تبدأ ماذا حدث؟

يعيش محمد إحتارين لاعب يوفنتوس وقتًا معقدًا وهو يبتعد عن الملاعب، اللاعب الشاب تم اعتقاله مرتين في أربعة أشهر فقط لصلته بمنظمات المافيا والاعتداءات المزعومة على شريكته السابقة.

اللاعب الهولندي كان ينظر له كأحد أفضل المواهب الشابة الواعدة في عالم كرة القدم، لكنه يعيش حياة مليئة بالضجيج.

وبحسب "دي تليجراف" الهولندية ألقت الشرطة القبض على لاعب كرة القدم في فبراير الماضي بتهمة "الاعتداء على صديقته السابقة" وبحسب هذه المعلومات كان لاعب خط الوسط الهولندي قد اعتقل سابقًا بتهمة "التهديدات ووجود علاقات وثيقة مع المافيا".

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، والذي جاء إلى يوفنتوس من آيندهوفن حصل على فترتي إعارة في سامبدوريا وأياكس حيث فشل في إظهار إمكاناته الكروية، وحاليًا لم يعد إحتارين يحضر إلى تدريب يوفنتوس وكشف إلى المقربين منه إلى أنه يفكر في ترك كرة القدم.

وأشار التقرير إلى أن نادي يوفنتوس يعمل مع محاميه لإنهاء عقد إحتارين بسبب استمرار اعتقاله.