بسبب اللحية وزيارة مكة .. ليون يتهم عوار بالتطرف الديني!

تخبط إداري في ليون ماذا يحدث!

يواجه حسام عوار نجم ليون اتهامات بالتطرف الدين بسبب تربية لحيته، وسفره بانتظام إلى مكة لأداء الفرائض الدينية في الفترة الماضية.

الصحفي الفرنسي رومان مولينا كشف بأن مسؤولين في النادي الفرنسي تحدثوا عن -تطرف ديني محتمل- للنجم الجزائري في الآونة الأخيرة.

وقال رومان مولينا: "تعتقد بعض الشخصيات في إدارة ليون أن حسام عوار قد أصبح متطرفًا".

وأضاف: "المخاوف المزعومة لبعض المسؤولين في النادي الفرنسي تغذيها حقيقة أن عوار قد أطلق لحيته وذهب إلى مكة عدة مرات".

وواصل: "هذا الأمر يوضح الأجواء السيئة في نادي ليون بمجرد أن اللاعب قرر إطلاق لحيته، كيف تريدون إذن أن يشعر اللاعبون بالراحة في الفريق".

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية عوار رفض في الآونة الأخيرة تجديد تعاقده مع ناديه، كما قرر الالتحاق بالمنتخب الجزائري، بعد عدم حصوله على استدعاء من فرنسا.