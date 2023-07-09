بسبب الأزمة المالية.. برشلونة يصنع الماس من عشب كامب نو!

برشلونة يستثمر في عشب كامب نو!

يسعى برشلونة للاستثمار في عشب الكامب نو، من خلال صناعة الماس، في محاولة جديدة من إدارة البلوجرانا، لحل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي.

ويقوم البلوجرانا بإصلاحات في كامب نو لمدة عام، وسيلعب النادي الكتالوني مباريات الموسم القادم على ملعب إسبانيول.

وفقًا لصحيفة "Mundo Deportivo" الإسبانية، سيطلق نادي برشلونة قريبًا، خط مجوهرات يعتمد على استخدام الماس بجانب إضافة عشب الكامب نو به كمحفز.

وسيتم تصنيع هذا الماس من قبل شركة Brillianto، وسيتم استخدام قطع من العشب المتفحم، لملعب كامب نو، كذكرى للملعب التاريخي.

كما أكدت الصحيفة أن، من المتوقع وصول المكسب من هذا المشروع، إلى حوالي 30 مليون يورو سنويًا، سيتم تقاسمها بين النادي والشركة المنتجة.

الجدير بالذكر أن، فشل برشلونة في استعادة ليونيل ميسي إلى كامب نو مرة أخرى، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي.