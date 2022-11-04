بسبب الاعتداء على صديقته في الكاريبي .. غرامة مليونية بحق بواتينج

العنف يكلف الدولي الألماني الكثير

حكم القضاء الألماني بدفع غرامة ضخمة على نجم ليون الحالي وبايرن ميونخ السابق جيروم بواتينج بسبب الاعتداء على صديقته السابقة.

وتعود القضية لعطلة ما بعد كأس العالم 2018 بعد أن تقدمت صديقته السابقة بشكوى للسلطات بسبب الاعتداء عليها وضربها أثناء قضاء العطلة مع المدافع الدولي في الكاريبي.

وحكمت المحكمة بدفع تعويض مادي قيمته 1.2 مليون يورو سيتم توظيفها في الخدمة العامة لمساعدة ضحايا العنف من النساء.

وسبق وغرمت المحكمة اللاعب مبلغاً قيمته 1.8 مليون يورو في 2021، وطلبت أن يتم سجنه لمدة 18 شهراً مع إيقاف التنفيذ عن نفس التهم.

وسبب العنف المنزلي عديد المشاكل لمدافع بايرن السابق لدرجة أن أخيه كيفين قرر قطع الصلة معه بسبب رفضه لسلوكيات شقيقه.