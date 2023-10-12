بزيادة خيالية في الراتب .. برشلونة يستعد لشراء عقد جواو فيليكس

برشلونة يقرر شراء عقد جواو فيليكس...

انضم جواو فيليكس، إلى برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أتلتيكو مدريد، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وسرعان ما تألق اللاعب الإسباني، مع برشلونة ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة مثلهم مع الفريق الكتالوني، في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية، فإن فيليكس صاحب الـ 23 عامًا، قرر أن يخفض راتبه إلى 400 ألف يورو فقط، من أجل الانضمام إلى برشلونة في سبتمبر الماضي، ومن جانبها قد وعدته إدارة الفريق بتحسين راتبه قريبًا.

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ووفقًا لما ذكرته إذاعة "راديو كتالونيا" فإن إدارة برشلونة، قررت زيادة راتب فيليكس مع الفريق إلى 4 ملايين يورو، واعتمده رسميًا من رابطة الدوري الإسباني.

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وأشار التقرير أن إدارة برشلونة، أكدت أن تعديل راتب فيليكس يتماشى مع قواعد اللعب المالي النظيف، والحد الأدنى للرواتب المنصوص عليه في قانون العمل.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن إدارة الفريق الكتالوني، تدرس شراء عقد فيليكس، بشكل نهائي من أتلتيكو مدريد، في ظل المستويات الذي يقدمها اللاعب في الموسم الحالي.