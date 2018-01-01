بريندان رودجرز يفسر خسارة سيلتيك أمام رينجرز بنحس الرقم 13

تصريحات بريندان رودجرز عقب سقوط سيلتيك في لقاء الديربي الأسكتلندي أمام رينجرز

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أرجع المدرب الإنجليزي بريندان رودجرز المدير الفني لنادي سيلتيك الأسكتلندي خسارة الفريق في ديربي اسكتلندا أمام جلاسجو رينجرز إلى النحس، في رد فعل غريب أثار الكثير من الجدل. اختيارات المحررين جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

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وكان سيلتيك الاسكتلندي قد سقط أمام مضيفه جلاسجو رينجرز بهدف مقابل لا شيء، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الأسكتلندي.

وبخصوص ما حدث في المباراة، علق المدرب بريندان رودجرز على الخسارة بأنها لم تكن متوقعة له، مشيرًا إلى أن نحس الرقم 13 يعد سببًا رئيسيًا لهذه الهزيمة.

وقال رودجرز: "لقد حققنا 13 فوزًا خلال هذا الموسم في بطولة الدوري، ومن المعروف عن الرقم 13 أنه يجلب سوء الطالع، يبدو أن ذلك كان سببًا في خسارتنا اليوم"

وقال رودجرز: "ستيفين جيرارد شخص جيد، لقد تعاملت معه حين كنت مدربًا لليفربول وأتوقع له مستقبلًا كبيرًا في عالم التدريب، لقد قام بعمل رائع مع رينجرز هذا الموسم.

يذكر أن رينجرز بفوزه على الغريم سيلتيك وصل إلى النقطة 42 ملتحقًا بسيلتيك في الصدارة، مع تبقي مباراة مؤجلة لنادي سيلتيك.