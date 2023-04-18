لاعب برينتفورد يكشف سر إرلينج هالاند الغريب لتشتيت المدافعين!

مدافع برينتفورد كشف عن طريقة غريبة يتبعها إرلينج هالاند لتشتيت المنافسين..

كشف المدافع الإنجليزي بن مي لاعب نادي برينتفورد عن تكتيك غريب يستخدمه النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي من أجل الضغط على مدافعي الخصم للتغلب عليهم.

في حين أن الكثيرين نسبوا نجاح هالاند المذهل في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي إلى غرائز السرعة والقوة وتسجيل الأهداف، إلا أن مي كشف عن سر غريب يتبعه النرويجي.

وقال مدافع برينتفورد في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس" الإنجليزية عن هالاند: "إنه لاعب قوي وقد حدثت بيننا بعض الأشياء عندما تواجهنا، لقد تبادلنا القرص أكثر من مرة".

عندما سأله جيمي كاراجر من بينهما قام بضربات وقرص أكثر من غيره، أجاب المدافع: "هالاند يقوم بالمزيد حتى نكون منصفين، لكنني لا أمانع ذلك، أنا أحب ذلك تمامًا".

وتابع: "من الواضح أننا نحاول أن نتعامل جسديًا معه ونستخدم أجسادنا داخل الصندوق وحوله لمنعه من الدخول في أي وضع يريده".

فشلت الحيلة غير التقليدية في أن يكون لها تأثير كبير عندما تواجه هالاند ومي في نوفمبر الماضي، حيث فشل النرويجي في التسجيل خلال خسارة فريقه على ملعب "الاتحاد" بهدفين لهدف، وحصل على إنذار في الشوط الأول.

قد يحظى هالاند بفرصة أخرى ضد المدافع، الذي بدأ مسيرته في مانشستر سيتي، عندما يلتقي الفريقان في غرب لندن في الجولة الأخيرة لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.