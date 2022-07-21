برونو يزيد التكهنات حول مستقبل رونالدو مع يونايتد

برونو فيرنانديش يعلق على وضع كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد.

اعترف البرتغالي برونو فيرنانديش نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي أن لاعبي "الشياطين الحمر" لا يعرفون شيئًا عن مستقبل مواطنه كريستيانو رونالدو في "أولد ترافورد".

رونالدو لم يتوجه إلى تدريبات مانشستر يونايتد التحضيرية للموسم الجديد في مجمع كارينجتون التدريبي منذ أسبوعين، وتغيب عن جولة النادي في تايلاند وأستراليا بسبب مشكلة عائلية كما أعلن النادي.

وأظهر رونالدو رغبته في مغادرة مانشستر يونايتد بسبب فشل النادي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وبطء تحركات النادي في سوق الانتقالات.

وشدد الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الجديد أنه متمسك باستمرار رونالدو مع الفريق، وأنه يتطلع للعمل معه خلال الموسمين المقبلين.

ماذا قال فيرنانديش؟

برونو فيرنانديش كشف أن رونالدو يمر ببعض الظروف الشخصية، لكنه شدد على أن "صاروخ ماديرا" لم يتحدث معه عن مستقبله.

وقال برونو في تصريحات نقلتها صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزية: "لا أعرف، يجب أن تسألوه، لا أريد المشاركة في ذلك، من الواضح أنه يتعين علينا احترام قراره".

وأضاف: "لا أعرف ما قاله رونالدو للنادي والمدرب، ولا أعرف ما يدور في رأسه، لكن علينا احترام مساحته الشخصية، ما نعرفه هو أن لديه بعض المشاكل العائلية، لذلك علينا احترامه ومنحه المساحة الكافية، وهذا كل شيء".

هل يستمر رونالدو في يونايتد؟

وعندما سُئل عما إذا كان من المهم أن يحافظ مانشستر يونايتد على رونالدو، قال فيرنانديش: "لا أعرف، من الواضح أن رونالدو كان هدافنا في الموسم الماضي، لقد أضاف أهدافًا لنا".

وتابع: "من الواضح أن الأمر ليس في يدي، النادي يجب عليه القيام بالاختيارات، كما أن رونالدو عليه القيام باختياره بنفسه".

واختتم برونو فيرنانديش تصريحاته قائلًا: "لا أعرف ما يدور في رأسه، إذا كان يريد المغادرة، الأمر كله في الأخبار لكن لم أسأله عن ذلك، الشيء الوحيد الذي سألته عنه عندما لم يحضر كان عن عائلته، أخبرني بما يجري، هذا كل شيء".