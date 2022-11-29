برونو يدافع عن رونالدو: أعتقد أنه لمس الكرة!

برونو فيرنانديش يعتقد أن رونالدو هو صاحب هدف البرتغال الأول في مرمى أوروجواي.

يعتقد برونو فيرنانديش نجم وسط منتخب البرتغال أن كريستيانو رونالدو قد لمس الكرة بالفعل في هدف "الرحالة" الأول في شباك منتخب أوروجواي مساء الإثنين.

منتخب البرتغال حقق الفوز على أوروجواي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم 2022، والتي أقيمت على استاد لوسيل.

هدف المباراة الأول أثار الكثير من الجدل، بعدما طالب رونالدو باحتسابه لصالحه، بعد كرة عرضية من برونو حاول قائد منتخب البرتغال ضربها برأسه، لتدخل في الزاوية البعيدة لمرمى أوروجواي.

رونالدو بدا مقتنعًا بأنه سجل الهدف، وركض ليحتفل معتقدًا أنه سجل هدفه التاسع في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، ليتساوى مع الهداف التاريخي للبرتغال في كأس العالم أوزيبيو، لكن في النهاية تم احتساب الهدف باسم فيرنانديش.

برونو فيرنانديش بعد المباراة أكد أنه لن يزعج نفسه بهوية صاحب الهدف، وقال: "لا أعتقد أنه من المهم حقًا من سجل الهدف في هذه المرحلة".

وأضاف: "كان الشعور الذي شعرت به في ذلك الوقت هو أن كريستيانو لمس الكرة، كنت أمرر الكرة إليه".

واختتم: "لكن الشيء المهم بالنسبة لي الآن هو أننا فزنا على خصم صعب للغاية".

منتخب البرتغال ضمن بالفعل التأهل إلى دور الستة عشر من كأس العالم 2022 عن المجموعة الثامنة بعدما حقق فوزين، وسيكون أمامه مواجهة صعبة أمام كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة من أجل ضمان الصدارة.