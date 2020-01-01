برونو فيرنانديش يشيد بياسين بونو وماجواير: استحقينا التأهل

مانشستر يونايتد يودع الدوري الأوروبي على يد إشبيلية.. ماذا قال لاعبو الشياطين؟

قال برونو فيرنانديش متوسط ميدان مانشستر يونايتد إن فريقه لعب مباراة جيدة وصنع الكثير من الفرص ولكنه دفع ثمن إهدارها وودع البطولة.

وتأهل إشبيلية إلى المباراة النهائية للدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد بعد التغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد في الدور نصف النهائي.

وقال فيرنانديش إن ياسين بونو الحارس المغربي المميز لنادي إشبيلية قد قدم مباراة استثنائية ونجح في التصدي للعديد من الفرص الخطيرة والتي كادت تمنح مانشستر يونايتد التقدم.

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وأضاف: "في كرة القدم أن تصنع كل هذه الفرص لا يبدو شيئًا كافيًا، لقد امتلكوا حارسًا رائعًا، ونجحو في استغلال الفرص التي أتيحت لهم"

وحول ما حدث بينه وبين ليندلوف من مشادة كلامية بعد الهدف الثاني قال: "ما حدث بيني وبين فيكتور أمر طبيعي. إنه يحدث عدة مرات في كرة القدم، نحتاج إلى رؤية الأخطاء من أجل التحسن"

أما القائد هاري ماجواير، فأكد أن مانشستر يونايتد لعب مباراة كبيرة واستحق التأهل إلى الدور نصف النهائي، مؤكدًا أن الفريق الأفضل خسر في النهاية.

وتابع: "لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، الخسارة غير مقبولة، الاكتفاء بالوصول إلى الدور نصف النهائي غير مقبول، ولكن رغم ذلك كان التحسن الذي تم إحرازه هذا العام كبيرًا"

وأكد: الألقاب؟ سنفوز بها قريبًا وأنا واثق من ذلك، في حال نجحنا في إحراز تقدم العام المقبل كما فعلنا هذا الموسم سيكون طريق الأبطال أقصر بكثير مما هو متوقع"

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في النهاية جدد إشبيلية جراح مانشستر يونايتد التي قد بدأها بنفسه في 2018 حين أقصاه من دوري أبطال أوروبا وتحديدًا من الدور ثمن النهائي.