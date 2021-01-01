برونو فيرنانديش: عدم النجاح في إيطاليا؟ أنا مثل ديبالا

البرتغالي يسترجع سنوات إيطاليا قبل مواجهة ميلان

عاد نجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش بالذاكرة لسنوات لعبه في إيطاليا قبل المواجهة المرتقبة أمام ميلان لحساب منافسات الدوري الأوروبي.

برونو في بداية مشواره لعب في السيري آ مع نوفارا، أودينيزي، وسامبدوريا ولكن دون تألق كبير، لينتقل إلى سبورتينج لشبونة ومنه إلى مانشستر يونايتد.

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وقال البرتغالي مع "لاجازيتا": "كنت صغيراً ولم أكمل بعد تطوري الجسدي، ثم الانتقال من بلد لآخر، في إيطاليا لم أظهر إمكانياتي بالكامل".

وأضاف: "في إيطاليا دور صانع الألعاب الحياة معه ليست سهلة، قصة ديبالا تلقي الضوء على الأمر بشكل مثالي، الجميع ينتظر منك تقديم الأفضل أكثر من البقية، وهذا جعلني أعاني".

وواصل برونو: "أوديني كانت محطة مهمة، ولكن تغيير المدرب لم يساعد، كنت أملك مايسترو حقيقي، جويدولين، لو حصلت على الوقت معه، كانت الأمور لتختلف".

وعن مواجهة ميلان: "نحن وميلان متشابهان في بعض النقاط، عملاقان من الماضي، 10 بطولات دوري أبطال، يمران بمرحلة انتقالية ويعودان للقمة".

وختم: "في بداية الدوري لم يفكر أحد في ميلان للقب، ولكن نحن في مارس وهم في المركز الثاني، يلعبون جيداً ويملكون شباب مثير للاهتمام وأيضاً قيمة إبراهيموفيتش".

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مانشستر يونايتد يستضيف ميلان ليلة الخميس في ذهاب دور الستة عشر من لقاءات الدوري الأوروبي.