برونو فيرنانديش: أنا فيرون الجديد

بمظهر جديد.. برونو فيرنانديش أنه خوان فيرون الجديد في مانشستر يونايتد

قال الدولي البرتغالي برونو فيرنانديش نجم نادي مانشستر يونايتد المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق إنه سيكون خوان سباستيان فيرون الجديد.

وظهر برونو فيرنانديش بمظهر جديد بعدما قام بحلق لحيته التي لازمت وجه طيلة السنوات الماضية، وترك الجزء السفلي منها مثل متوسط الميدان الأرجنتيني فيرون.

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وحول ذلك، نشر فيرنانديش الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، في الوقت الذي تتوقف فيه مسابقات كرة القدم.

وفي السياق ذاته، أشاد برونو فيرنانديش بالمدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، حيث أكد أنه يدفعه لتقديم 200% مما يمتلك.

وأضاف: "بالنسبة لي، كان الأهم هو ثقة المدرب، أريد أن أشعر بالدعم الذي يمنحني إياه المدرب، لأنه في بعض الأحيان عندما تغير النادي ليس في كل مرة يريدك المدرب"

وتابع: "لقد بدأت مسيرتي في مانشستر يونايتد منذ فترة قصيرة، وأشعر أنني أريد تحقيق المزيد والوصول إلى نقاط أبعد بهذا القميص"

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يذكر أن برونو فيرنانديش كان قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي.