فيديو | "ليست 4 ولكن".. برونو فرنانديش يتهكم على جماهير مانشستر سيتي

ماذا فعل نجم اليونايتد؟

احتفل برونو فرنانديش نجم مانشستر يونايتد بطريقة مثيرة عقب الفوز على مانشستر سيتي في مواجهة الديربي بين الفريقين ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبينما كان السيتي في طريقه للفوز بهدف نظيف، قلب يونايتد الطاولة بهدفين على ملعب الاتحاد بواسطة برونو (من ركلة جزاء) وأماد ديالو في الدقيقتين 88 و90.

وعقب تسجيل يونايتد هدف الفوز، توجه برونو صوب مدرجات السيتي، وأشار إلى الجماهير بأنها "ليست 4، وإنما 2-1، قبل أن يشير إلى لوحة النتيجة في ملعب الاتحاد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحاولت الجماهير تفسير ما فعله برونو، فقال أحدهم إن احتفاله جاء ردًا على لافتة جماهير السيتي قبل انطلاق المباراة، والتي حملت عبارة "لن تفوز أبدًا بـ4 على التوالي"، في إشارة إلى لقب البريميرليج.

لكن أحد المتابعين أوضح أن برونو قال لجماهير السيتي "ليست 4-1، إنه نفس الرجل (روبن أموريم)، لكن اليوم 2-1"، في إشارة إلى فوز مدرب يونايتد الحالي على مانشستر سيتي بنتيجة 4-1 رفقة سبورتنج لشبونة الشهر الماضي بدوري أبطال أوروبا.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد السيتي عند 27 نقطة في المركز الخامس.