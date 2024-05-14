بروفة نهائي الأبطال .. أنشيلوتي يختبر القوة الضاربة لريال مدريد ضد ألافيش

حراسة المرمى تشغل عقل الإيطالي

يجري الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تغييرات على تشكيل الملكي في المباريات المقبلة، استعدادًا لمواجهة بوروسيا دورتموند، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويخوض ريال مدريد 3 مواجهات في الدوري الإسباني، أمام ديبورتيفو ألافيش، فياريال وريال بيتيس، قبل المواجهة الأهم هذا الموسم أمام بوروسيا دورتموند مطلع يونيو المقبل على ملعب "ويمبلي".

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن أنشيلوتي سيعتمد على تدوير اللاعبين في المباريات الثلاث المقبلة من أجل الوصول إلى أفضل تشكيل للفريق، حيث سيمنح اليوم بعض الوقت للأسماء التي غابت خلال مباراة غرناطة الأخيرة.

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وأشارت إلى أن أنشيلوتي يدرس الدفع ببيلينجهام في مركز جديد وهو الجناح الأيسر، مع إسناد مهمة المهاجم الثاني إلى فينيسيوس جونيور بجوار رودريجو، بينما لم يحسم قراره بشأن حراسة المرمى حيث لا يزال حائرًا بين تيبو كورتوا وكيبا أريزابالاجا.

وأوضحت أن ميليتاو العائد من غياب طويل بسبب الإصابة، سيحصل على فرصة بجوار ناتشو في مركز قلب الدفاع الليلة، على أن يختار أنشيلوتي أحدهما لمجاورة أنطونيو روديجر في المباراة النهائية، وإن كان ناتشو هو الأقرب حتى الآن.

وكشفت "آس" عن التشكيل المتوقع للريال خلال مباراة ألافيس، كالتالي: كيبا أو كورتوا في حراسة المرمى؛ وفي الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، ميندي؛ وفي الوسط: فالفيردي، كروس، كامافينجا، بيلينجهام؛ وفي الهجوم: رودريجو وفينيسيوس.