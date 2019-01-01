بروفايل - المنتخب القطري يسعى للاقتراب من قمة "خليجي"

تعرف على تاريخ منتخب قطر قبل انطلاق خليجي 24

تنطلق بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، وذلك بمشاركة 8 فرق، في نسخة جديدة من البطولة، قد تكون هي الأقوى، في ظل شراسة جميع المنتخبات المشاركة.

وأجريت قرعة خليجي، وأوقعت منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى، والتي تضم أيضًا الإمارات والعراق واليمن، بينما تضم المجموعة الثانية السعودية وعمان البحرين والكويت.

المنتخب القطري أو العنابي كما يطلق عليه محبيه، يسعى للتتويج بلقب خليجي للمرة الرابعة في تاريخه، ليقلص الفارق بينه وبين الكويت أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب.

يتصدر قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا الكويت برصيد 10 بطولات، ويأتي بعده السعودية وقطر والعراق برصد 3 بطولات لكل منتخب.

عموري ومبخوت على رأس قائمة الإمارات في خليجي 24

ونرصد خلال السطور التالية، تاريخ المنتخب القطري في بطولة خليجي منذ بدايتها عام 1970 حتى النسخة رقم 24 التي ستقام في قطر 2019.

تاريخ العنابي في خليجي

شارك المنتخب القطري في بطولة خليجي في 22 نسخة، حيث لعب 105 مباراة، حقق الفوز في 38 مباراة وتعادل في 30 وخسر 37 لقاء.

استطاع أن يسجل قطر 119 هدفًا طوال تاريخه في خليجي، واستقبل 126 هدف.

الهداف التاريخي في خليجي

هداف منتخب قطر في بطولة كأس الخليج العربي، هو منصور مفتاح، واحدًا من أفضل اللاعبين في الخليج العربي، حيث حقق جائزة هداف العرب مرتين متتاليتين.

استطاع أن يسجل 13 هدفًا بقميص المنتخب القطري، خلال 6 مباريات فقط شارك فيها، حيث يعد ثاني أكثر قطري يشارك في البطولة بعد مبارك عنبر.

أفضل الإنجازات

توج قطر باللقب 3 مرات أعوام 1992، 2004، 2014، وحصل على المركز الثاني 4 مرات، والمركز الثالث 3 مرات، والرابع 5 مرات.