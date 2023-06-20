"بروزوفيتش مقابل هذا المبلغ" .. شرط إنتر لبيع هدف برشلونة إلى النصر

هل يدفع النصر هذا المبلغ ويحسم واحدة من أكبر الصفقات العالمية؟!

حدد نادي إنتر الإيطالي، شروطه المالية لـ"بيع" النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، إلى النصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر قدّم عرضًا إلى إنتر، في الساعات القليلة الماضية؛ للتعاقد مع بروزوفيتش "31 سنة"؛ قدرته وسائل الإعلام العالمية بـ15 مليون يورو تقريبًا.

الإعلامي الرياضي باسكوالي جوارو من ناحيته، أكد على أن مسؤولي العملاق الإيطالي، يعتقدون أن هذا المبلغ المقدم من الفريق النصراوي "قليل"، ولا يتناسب مع قيمة اللاعب.

وكشف جوارو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن إنتر حدد مبلغ يتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو؛ من أجل التخلي عن مارسيلو بروزوفيتش.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن النصر إذا دفع هذا المبلغ، ووافق بروزوفيتش على الانتقال إلى المملكة العربية السعودية، ستتم الصفقة على الفور.

جدير بالذكر أن النجم الكرواتي، ضمن أجندة نادي برشلونة الإسباني في الصيف الحالي؛ لتعويض القائد سيرجيو بوسكيتس، الذي أعلن الرحيل عن صفوف الفريق الأول، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.