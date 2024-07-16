برنامج حماية الأندية .. الفيفا يخفف من حدة صدمة برشلونة بعد كوبا أمريكا

تعويض قد يصل إلى 2.5 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية، عن أنباء تقلل من حدة صدمة برشلونة، بعد إصابة رونالد أراوخو، مع منتخب أوروجواي خلال منافسات كوبا أمريكا.

وتعرض أراوخو لإصابة قوية في أوتار الركبة بساقه اليمنى خلال مباراة منتخب بلاده أمام البرازيل في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا، وتشير التقديرات الأولية إلى أنه قد يغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر تقريبًا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيتكفل بصرف تعويض لنادي برشلونة عن كل يوم يغيب فيه اللاعب الأوروجواياني بسبب الإصابة، لذلك قد يصل التعويض إلى 2.5 مليون يورو.

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ورغم خسارة برشلونة لجهود أحد أعمدته الدفاعية، إلا أن البارسا سيستفيد من برنامج حماية الأندية التابع للفيفا، والذي يسمح للأندية بتلقي تعويضات مالية عندما يتعرض لاعبوها للإصابة لفترة طويلة من الوقت أثناء اللعب لمنتخباتهم الوطنية.

ويحق للنادي الحصول على تعويض عن اللاعب الغائب لأكثر من 28 يومًا، حيث يخصص له حوالي 20.548 يورو، عن كل يوم يغيبه اللاعب المُصاب لمدة أقصاها 365 يومًا.

ولم يقدم برشلونة وقتًا تقديريًا لغياب أراوخو (25 عامًا)، لكن المؤشرات تؤكد أنه سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر تقريبًا، حيث يخضع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة وسيحتاج إلى فترة أخرى للتعافي.