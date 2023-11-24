برنامج الاستقطاب يكذب أنمار الحائلي .. كشف كواليس "مثيرة" حول فشل ضم محمد صلاح وخطف الهلال لجوندوجان

مفاجأة .. "تصريحات أنمار الحائلي عن ميركاتو الاتحاد كلها كاذبة!"

SHAHID

رغم مرور عدة أيام على حديث سعد اللذيذ؛ نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورئيس برنامج الاستقطاب المكلف بإدارة المفاوضات مع النجوم العالميين، حول كواليس الميركاتو الصيفي الماضي إلا أن الجدل لا يزال مستمرًا وجميع الأطراف تكذب بعضها في موقف غريب.

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واحد ممكن كذبوا اللذيذ كان أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد، الذي ألمح لتورط البرنامج في فشل مفاوضات العميد مع عدد من نجوم العالم على رأسهم محمد صلاح، سيرخيو راموس، ماركينيوس وجوندوجان، لتخصيص ميزانية لا تتناسب مع مطالب النادي.

تصريحات الحائلي لم تمر مرور الكرام وإن كان بشكل غير مباشر، إذ أوضحت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن رئيس النادي الجداوي "يعرف جيدًا الجهود التي بذلها البرنامج لمصلحة ناديه"، موضحة علمه التام بأن ملاك نادي ليفربول الإنجليزي ورئيسه التنفيذي ومدربه رفضوا بشكل قاطع الاستغناء عن صلاح، حتى ولو على سبيل الإعارة.

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وزادت المصادر مشددة على أن الاتحاد خلال مفاوضات صلاح قد تجاوز الميزانية المرصودة لصفقاته، ومع ذلك حاول البرنامج شراء عقد مو أو استعارته لمدة موسم واحد، وبالفعل وافق اللاعب ووكيله، لكن مسؤولو الريدز حالوا دون إتمام الصفقة.

بالانتقال لاسم جديد ذكره الحائلي في حديثه، حيث البلجيكي كيفين دي بروينه؛ لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، فقد أشارت مصادر "الشرق الأوسط" كذلك إلى أن الاتحاد لم يطلب ضمه رسميًا، بينما طلب البرازيلي ماركينيوس؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن ناديه رفض التخلي عنه نهائيًا.

وأخيرًا مع الألماني جوندوجان؛ المنضم من مانشستر سيتي إلى برشلونة في الصيف الماضي، فرغم أن رئيس العميد أكد أنه طلب التعاقد معه كذلك إلا أن مصادر الصحيفة نفت ذلك، مؤكدة أن اللاعب كان بالفعل قريبًا من دوري روشن، لكن ليس للاتحاد، إنما إلى الهلال إلا أن دخول البرسا في خط المفاوضات، غيّر من وجهته.

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