برناردو سيلفا يرد على اهتمام برشلونة.. وإمكانية مبادلته بنيمار!

هل يغادر البرتغالي؟

تتواصل حالة الغموض والترقب حيال مصير لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا في الميركاتو الصيفي الجاري.

وعما إذا كان سيدخل في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان تقضي بوصول البرازيلي نيمار إلى السيتي مقابل انتقال البرتغالي إلى فريق العاصمة الفرنسية قال سيلفا: "لست متأكدًا من أمر كهذا (يضحك).. ما أعرفه بشكل أكيد هو أنني أستعد لموسمي الجديد بشكل قوي".

ولكنه ترك رسالة تحمل بعض الغموض في طياتها قائلًا في تصريحاته التي خص بها شبكة سكاي: "طيلة الوقت الذي سألعب فيه بمانشستر سيتي، سأعطي أفضل ما لدي".

وأردف: "علاقتي بالنادي والجماهير وزملائي في الفريق رائعة للغاية وسأحرص دائمًا على احترام تلك العلاقة".

ويعد مصير برناردو سيلفا من الملفات الساخنة في الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل ارتباطه بالعديد من الأندية الكبيرة وعلى رأسها برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ولكن كل نادٍ من بين الناديين يملك اسمًا في جعبته يرتبط بصفقة سيلفا المحتملة، فبرشلونة يريد إدخال سيلفا في صفقة محتملة لرحيل الهولندي فرينكي دي يونج، المبلغ الذي سيتقاضاه برشلونة من بيع الهولندي في الغالب لمانشستر يونايتد، سيعمل على تسهيل قدوم البرتغالي وفقًا لخطط البلوجرانا.

بينما باريس سان جيرمان فما ثار في الأيام الماضية هو إمكانية عقد صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان يكون طرفاها نيمار وبرناردو سيلفا.