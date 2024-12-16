"قرارات غبية".. برناردو سيلفا ينفجر بعد خسارة الديربي: نستحق أن ندفع الثمن!

ماذا قال؟

أعرب برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي عن خيبة أمله بعد الخسارة في الديربي أمام مانشستر يونايتد (2-1) على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان السيتي متقدمًا بهدف نظيف عن طريق يوشكو جفارديول، قبل أن يحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء سجلها برونو فرنانديش في الدقيقة 88، ثم قلب أماد ديالو الطاولة بالهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 90.

وقال سيلفا، في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس": "كنا في الدقيقة 87 من الديربي، والنتيجة 1-0 لصالحنا مع ركلة ركنية لفريقنا، وانتهى الأمر بركلة جزاء للخصم، إذا اتخذت هذه القرارات الغبية مع تبقي 3 أو 4 دقائق، تستحق أن تدفع ثمن ذلك".

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بهذه النتيجة، واصل مانشستر سيتي سلسلة نتائجه السلبية، إذ حقق الفريق انتصارًا واحدًا في آخر 11 مباراة بمختلف المسابقات.

وعلى مستوى البريميرليج، تجمد رصيد السيتيزنز عند 27 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث عشر.