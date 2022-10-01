بركلة حرة رائعة .. ميسي يبدع في ليلة فوز باريس سان جيرمان على نيس

ميسي سجل الهدف الأول من ركلة حرة

شارك الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي أساسيًا في فوز فريقه باريس سان جيرمان على نادي نيس بنتيجة 2-1.

وأقيم اللقاء على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن الجولة الثامنة من بطولة دوري الدرجة الأولى الفرنسي، حيث حاول أصحاب أرض تحقيق الفوز والاستمرار في الانفراد بالصدارة.

وتحقق ذلك بعد لقاء صعب للغاية أمام فريق عنيد مثل نيس، حيث سجل ميسي الهدف الأول من ضربة حرة رائعة في الشوط الأول، وأضاف مبابي هدف الفوز في الدقيقة 83.

ماذا قدم ميسي ضد نيس؟

شارك ميسي في اللقاء أساسيًا ولعب لمدة 86 دقيقة، حيث لمس الكرة 65 مرة، وقدم 36 تمريرة صحيحة بنسبة 83.7%.

ومرر ميسي تمريرة مفتاحية وحيدة، فيما أرسل 3 كرات طويلة وصلت منهم واحدة فقط بنجاح، ولم يقم بعمل أي عرضية.

وعلى مستوى التسديدات، هدد ميسي مرمى الحارس كاسبر شمايكل من خلال تصويبه لـ 4 كرات، جاء من خلالهم 2 على المرمى و2 خارج الإطار.

فيما سجل ميسي الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان من خلال ضربة حرة رائعة وضعها على يسار الحارس، حيث وقف شمايكل يشاهد الكرة وهي تعانق الشباك.

وعلى مستوى الأرقام الدفاعية، دخل ميسي في 14 ثنائية أرضية فاز من خلالها في 7 مرات.

هل يساعد ميسي باريس سان جيرمان على تحقيق الألقاب؟

حتى الآن، يسير فريق باريس سان جيرمان بصورة جيدة للغاية في بطولة الدوري ودوري الأبطال، حيث يتصدر جدول ترتيب المنافسة المحلية كما هو الحال في مجموعة اللقب الأوروبي.

كما أن ميسي يظهر بصورة مميزة هذا الموسم مع الفريق الباريسي، فبعد فشل الموسم الماضي في تقديم عروضه الاستثنائية، يعود البرغوث من جديد إلى مستواه المعهود.

مسألة تحقيق البطولات مع باريس مطروحة بشدة، خصوصًا حينما يتعلق الأمر بالألقاب المحلية، لكن يظل الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان هو التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما يسعى الأرجنتيني لتحقيقه.